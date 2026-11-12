ट्रेन में कन्फर्म टिकट की मारामारी, फ्लाइट का किराया 4 गुना महंगा… 500 KM तक सफर के लिए बसों में उमड़े यात्री

जयपुर. हवाई किराए में बढ़ोतरी और त्योहारों के दौरान ट्रेनों में कन्फर्म टिकट की मारामारी के बीच यात्रियों का रुझान बसों की ओर बढ़ रहा है। खासकर 200 से 500 किलोमीटर की दूरी के लिए बसें किफायती विकल्प बन रही है। जयपुर से भी राजस्थान के प्रमुख शहरों के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जम्मू और बिहार सहित कई राज्यों के लिए बसों का संचालन हो रहा है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म रेडबस की मई 2026 की इंडिया बस ट्रैक रिपोर्ट के अनुसार, देश में छह महीने में अंतरशहर बस यात्रियों की संख्या 24 फीसदी बढ़कर 14.719 करोड़ पहुंच गई। इस दौरान टिकटों का कुल कारोबार 14,216 करोड़ रुपए रहा और औसत टिकट 966 रुपए का रहा।