Jaipur News: लो-फ्लोर में छूट लेकिन E-Bus में पूरा किराया, जयपुर की ई-बसों में स्टूडेंट्स के लिए ये कैसा नियम?

कॉलेज और कोचिंग जाने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि उनके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं होता। कई छात्र रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे में किराए में मिलने वाली छोटी-सी छूट भी महीने के अंत में बड़ी बचत बन सकती है। विद्यार्थियों की मांग है कि जेसीटीएसएल ई-बसों में भी छात्र रियायत लागू करे, ताकि आधुनिक सार्वजनिक परिवहन का लाभ सभी वर्गों को मिल सके।