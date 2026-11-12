12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur News: लो-फ्लोर में छूट लेकिन E-Bus में पूरा किराया, जयपुर की ई-बसों में स्टूडेंट्स के लिए ये कैसा नियम?

Jaipur E Bus: जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए जेसीटीएसएल की ओर से एसी और प्रीमियम ई-बसें सड़कों पर उतारी जा रही हैं, लेकिन विद्यार्थियों को किराए में कोई रियायत नहीं मिल रही।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Updated: 12 Nov 2026, 7:42 AM IST

e-bus

ई-बस में बैठती छात्राएं। फोटो: पत्रिका

जयपुर। जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए जेसीटीएसएल की ओर से एसी और प्रीमियम ई-बसें सड़कों पर उतारी जा रही हैं, लेकिन विद्यार्थियों को किराए में कोई रियायत नहीं मिल रही। एक ही शहर की बस सेवा में अलग-अलग किराया नियमों के कारण छात्रों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

ई-बसों में सीनियर सिटीजन और दिव्यांग यात्रियों को रियायती किराए की सुविधा मिल रही है, जबकि विद्यार्थियों को सामान्य यात्रियों की तरह पूरा किराया चुकाना पड़ रहा है। जयपुर शहर में करीब 25 हजार विद्यार्थी सामान्य लो-फ्लोर बसों में रियायती दरों पर सफर करते हैं। लेकिन ई-बसों में सफर करने पर उन्हें यह सुविधा नहीं मिलती। इससे रोजाना आने-जाने का खर्च बढ़ रहा है।

हर महीने बढ़ रहा जेब पर आर्थिक बोझ

कॉलेज और कोचिंग जाने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि उनके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं होता। कई छात्र रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे में किराए में मिलने वाली छोटी-सी छूट भी महीने के अंत में बड़ी बचत बन सकती है। विद्यार्थियों की मांग है कि जेसीटीएसएल ई-बसों में भी छात्र रियायत लागू करे, ताकि आधुनिक सार्वजनिक परिवहन का लाभ सभी वर्गों को मिल सके।

राजस्थान के 309 निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण को मंजूरी, 193 लाख टन कचरा हटेगा

ये भी पढ़ें
Rajasthan Waste Management

नॉन-एसी बसों में दूरी के हिसाब से किराया

यात्रा की दूरीसामान्य किराया (₹)छात्र किराया (₹)
0-3 किमी1010
4-6 किमी1510
7-12 किमी2010
13-15 किमी2515
16-20 किमी3015
21-24 किमी3520
25-30 किमी4020
31-35 किमी4525
36-45 किमी5025
46-55 किमी5530
55 किमी से अधिक6030

छात्र रियायत पर करेंगे विचार

ई-बसों में छात्रों को यह सुविधा नहीं है। एसी बसों में विद्यार्थियों को रियायत नहीं दी जाती। भविष्य में सभी बसें ई-बसों में परिवर्तित हो रही हैं। ऐसे में छात्रों के किराए में छूट के नियम पर विचार करेंगे।
-नारायण सिंह, एमडी, जेसीटीएसएल

छात्रों के साथ हो रहा भेदभाव

छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। जब अन्य श्रेणियों के यात्रियों को किराए में छूट दी जा रही है तो विद्यार्थियों को इससे बाहर क्यों रखा जा रहा है। छूट मिलने से छात्रों को काफी राहत मिलेगी।
-ईरा बोस, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान युवा हल्ला बोल

Jaipur Murder: राजधानी में हिस्ट्रीशीटर की सड़क पर दौड़ाकर हत्या, वारदात का वीडियो आया सामने

ये भी पढ़ें
jaipur murder
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.