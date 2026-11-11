Jaipur Metro Phase-2: डबल टनल टेक्नीक से लेकर रेलवे-एयरपोर्ट कनेक्टिविटी तक, क्या जानते हैं जयपुर मेट्रो फेज़-2 की 10 दिलचस्प बातें?

राजस्थान की राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन की सूरत बदलने जा रही है। शहर के उत्तर से दक्षिण को सीधे जोड़ने वाले जयपुर मेट्रो फेज-2 (ऑरेंज लाइन) का काम धरातल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीकर रोड स्थित टोड़ी मोड़ से टोंक रोड स्थित प्रहलादपुरा तक जाने वाला यह 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर न केवल दैनिक यात्रियों का समय बचाएगा, बल्कि शहर को ट्रैफिक जाम से भी बड़ी राहत दिलाएगा।