Jaipur Crime: उधार में शराब नहीं दी तो सेल्समैन पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, CCTV में कैद हुई वारदात

जयपुर (किशनगढ़-रेनवाल). जयपुर जिले के किशनगढ़-रेनवाल क्षेत्र में मंगलवार को दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात सामने आई। रेनवाल के करड़ रोड स्थित शराब के गोदाम पर तीन बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे सेल्समैन कैलाश सिंह को एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तीन बदमाश सेल्समैन पर पेट्रोल डालकर आग लगाते दिखाई दे रहे हैं।