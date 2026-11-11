‘मोबाइल पर बात कर रहा था ड्राइवर’; राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, बांध में पलटी सवारियों से भरी बस, 9 महीने की मासूम की मौत

बांध में पलटी सवारियों से भरी बस
राजस्थान के भरतपुर जिले में हृदयविदारक हादसा हो गया। धौलपुर के बसेड़ी से बयाना जा रही सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे गढ़ी बाजना थाना इलाके में सूखाशिला के पास प्रसिद्ध बंध बारैठा बांध में पलट गई। इस भीषण हादसे में मां की गोद में बैठी महज 9 महीने की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 महिलाओं समेत 13 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे में शिकार हुए यात्रियों ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को बताया कि दुर्घटना ड्राइवर की घोर लापरवाही के कारण हुई। बस में सवार यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस चालक लगातार मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। यात्रियों द्वारा बार-बार टोकने और मना करने के बावजूद वह फोन पर बात करता रहा।
शाम साढ़े छह बजे के करीब सूखाशिला के पास एक तीखे घुमाव पर ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित होकर बस सीधे बंध बारैठा बांध के पानी में जा गिरी।
घटना की सूचना मिलते ही गढ़ी बाजना थाना पुलिस और स्थानीय ग्रामीण राहत व बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे। बांध के पानी में डूबी बस को क्रेन की मदद से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे में घायल हुए सभी 13 लोगों को तुरंत बयाना के उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
हादसे के तुरंत बाद आरोपी बस ड्राइवर और कंडक्टर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है।
भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की निवर्तमान सांसद रंजीता कोली ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर संदेश साझा किया,
"बयाना विधानसभा क्षेत्र के बंध बारैठा बांध में सवारियों से भरी निजी बस पलटने से एक अत्यंत दर्दनाक हादसा हो गया। इस दुर्घटना में मां की गोद में बैठी महज 9 माह की मासूम बच्ची की दुखद मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। ईश्वर दिवंगत मासूम को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हादसे में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ।"
इस हादसे ने एक बार फिर से राजस्थान में निजी बसों के चालकों की लापरवाही और ओवरस्पीडिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बयाना क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने फरार ड्राइवर की जल्द गिरफ्तारी और ओवरस्पीडिंग व मोबाइल इस्तेमाल करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने की मांग की है।
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