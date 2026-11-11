‘मोबाइल पर बात कर रहा था ड्राइवर’; राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, बांध में पलटी सवारियों से भरी बस, 9 महीने की मासूम की मौत

भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की निवर्तमान सांसद रंजीता कोली ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर संदेश साझा किया,

"बयाना विधानसभा क्षेत्र के बंध बारैठा बांध में सवारियों से भरी निजी बस पलटने से एक अत्यंत दर्दनाक हादसा हो गया। इस दुर्घटना में मां की गोद में बैठी महज 9 माह की मासूम बच्ची की दुखद मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। ईश्वर दिवंगत मासूम को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हादसे में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ।"