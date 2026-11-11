11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भरतपुर

‘मोबाइल पर बात कर रहा था ड्राइवर’; राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, बांध में पलटी सवारियों से भरी बस, 9 महीने की मासूम की मौत

Bharatpur Accident News: हादसे में शिकार हुए यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस चालक लगातार मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। यात्रियों द्वारा बार-बार टोकने और मना करने के बावजूद वह फोन पर बात करता रहा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भरतपुर

image

Nakul Devarshi

Updated: 11 Nov 2026, 7:59 AM IST

bharatpur bus accident bandh baretha 9 month old infant dies 13 injured ranjita koli

बांध में पलटी सवारियों से भरी बस

राजस्थान के भरतपुर जिले में हृदयविदारक हादसा हो गया। धौलपुर के बसेड़ी से बयाना जा रही सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे गढ़ी बाजना थाना इलाके में सूखाशिला के पास प्रसिद्ध बंध बारैठा बांध में पलट गई। इस भीषण हादसे में मां की गोद में बैठी महज 9 महीने की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 महिलाओं समेत 13 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे में शिकार हुए यात्रियों ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को बताया कि दुर्घटना ड्राइवर की घोर लापरवाही के कारण हुई। बस में सवार यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस चालक लगातार मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। यात्रियों द्वारा बार-बार टोकने और मना करने के बावजूद वह फोन पर बात करता रहा।

शाम साढ़े छह बजे के करीब सूखाशिला के पास एक तीखे घुमाव पर ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित होकर बस सीधे बंध बारैठा बांध के पानी में जा गिरी।

क्रेन से पानी से निकाली बस, ड्राइवर-कंडक्टर मौके से फरार

घटना की सूचना मिलते ही गढ़ी बाजना थाना पुलिस और स्थानीय ग्रामीण राहत व बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे। बांध के पानी में डूबी बस को क्रेन की मदद से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे में घायल हुए सभी 13 लोगों को तुरंत बयाना के उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

हादसे के तुरंत बाद आरोपी बस ड्राइवर और कंडक्टर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है।

पूर्व सांसद रंजीता कोली ने जताया दुख

भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की निवर्तमान सांसद रंजीता कोली ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर संदेश साझा किया,
"बयाना विधानसभा क्षेत्र के बंध बारैठा बांध में सवारियों से भरी निजी बस पलटने से एक अत्यंत दर्दनाक हादसा हो गया। इस दुर्घटना में मां की गोद में बैठी महज 9 माह की मासूम बच्ची की दुखद मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। ईश्वर दिवंगत मासूम को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हादसे में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ।"

लापरवाह ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई की मांग

इस हादसे ने एक बार फिर से राजस्थान में निजी बसों के चालकों की लापरवाही और ओवरस्पीडिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बयाना क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने फरार ड्राइवर की जल्द गिरफ्तारी और ओवरस्पीडिंग व मोबाइल इस्तेमाल करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने की मांग की है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.