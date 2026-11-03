Bharatpur : अब मकानों के कचरे से बनेगी सड़क, राजस्थान के 5 शहरों में लगाए जाएंगे आधुनिक संयंत्र

Bharatpur : भरतपुर. शहर में मकान बनाने और पुराने भवनों को तोड़ने के बाद निकलने वाला मलबा अब सड़कों के किनारे, खाली भूखंडों और नालों में डालकर ठिकाने लगाना आसान नहीं होगा। निर्माण और ध्वस्तीकरण से निकलने वाले मलबे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए भरतपुर में आधुनिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भरतपुर के अलावा यह प्लांट प्रदेश के भिवाड़ी, भीलवाड़ा, सीकर एवं पाली में बनाए जाने है। खास बात यह है कि इस प्लांट में केवल भरतपुर शहर ही नहीं, बल्कि बयाना से लेकर कामां और डीग तक 12 शहरों-कस्बों से निकलने वाले मलबे का भी निस्तारण होगा। इसके लिए 69,63 टन प्रतिदिन की क्षमता निर्धारित की गई है।