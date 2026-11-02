Gold-Silver Rates : ‘सोने-चांदी के भावों में अप्रत्याशित कमी’, भरतपुर में खरीदारों की लगी भीड़, सर्राफा कारोबारी की बल्ले-बल्ले

Gold-Silver Rates : भरतपुर. प्रकाश पर्व दीपावली और समृद्धि के प्रतीक धनतेरस से ठीक पहले भरतपुर का सर्राफा बाजार खुशियों की चमक से जगमगा उठा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हुए बदलावों और कीमती धातुओं के दामों में आई गिरावट के कारण इस बार त्योहार की खरीदारी में दोगुना उत्साह देखने को मिल रहा है। दामों में मिली बड़ी राहत के बाद सर्राफा दुकानों पर सुबह से ही खरीदारों की चहल-पहल देखी जा रही है, जो देर रात तक रौनक में बदली रहती है। बाजार में पिछले कुछ माह की तुलना में आए बड़े बदलाव ने आमजन के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है।