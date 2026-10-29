Rajasthan Politics:’कुछ बाहरी लोग जिला प्रमुख बनने का ख्वाब देख रहे’, विश्वेंद्र सिंह के बयान से सियासी हलचल तेज

सिंह विश्वेंद्र ने सोशल मीडिया पर की पोस्ट में कहा है कि भरतपुर की जनता जनार्दन के नाम महत्वपूर्ण सूचना! बड़ी चिताजनक जानकारी सामने आ रही है कि भरतपुर जिला परिषद चुनाव में पैसे के नशे में चूर कुछ बाहरी लोग भाजपा का टिकट लेकर भरतपुर का जिला प्रमुख बनने का ख्वाब देख रहे है। ऐसे बाहरी लोगों ने तत्काल में अपना नाम वोटर में और लिस्ट में जुड़वाया है और कई लोग शामिल है, जो कि सरासर नियमों के विरुद्ध और लोकतंत्र के साथ धोखा है। ऐसे फर्जी बाहरी लोगों का जल्द ही सबूतों के साथ खुलासा किया जाएगा। मैं राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि ऐसे फर्जी मतदाताओं की तुरंत जांच कर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। भरतपुर के हक पर बाहर से आकर डाका डालने वालों को भरतपुर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भरतपुर के जिला प्रमुख का फैसला सिर्फ भरतपुर की जनता करेगी, कोई बाहरी पैसों के दम पर नहीं।