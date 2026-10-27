Rajasthan: रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद रुपए मांगने पर विवाद, 25 लोगों ने कर्मचारियों को पीटा; संचालक के ताऊ का अपहरण

डीग। बृज नगर कस्बे में एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के बाद रुपए मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट, लूटपाट और अपहरण के गंभीर आरोपों तक पहुंच गया। विष्णु फैमिली रेस्टोरेंट के संचालक विष्णु प्रजापत ने बृजनगर थाने में रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि खाना खाने के बाद भुगतान को लेकर हुए विवाद में पहले कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ लोहे के सरियों और लाठी-डंडों से मारपीट की। इसके बाद दो गाड़ियों में करीब 25 लोग और आ गए।