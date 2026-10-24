Bharatpur : खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1800 किलो पनीर नष्ट किया, संदिग्ध मिलावटी खाद्य सामग्री की सीज, 2 गिरफ्तार

खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि अभियान में कैथवाड़ा के ओलंदा क्षेत्र स्थित मैसर्स सिरवैया डेयरी से एक नमूना पनीर, एक नमूना पाम ऑयल एवं एक नमूना स्किम्ड मिल्क पाउडर का लिया गया। साथ ही करीब 4.80 लाख रुपए के 1600 किलोग्राम पनीर को मौके पर जमीन में खड्ढा खोदकर नष्ट कराया गया। वहीं 180 किलो पामोलीन ऑयल एवं 750 किलो स्लिम मिल्क को मौके पर सीज किया गया। विभाग ने एक अन्य दूसरी कार्रवाई में ओलंदा के मांची के जंगल से आयुप डेयरी का निरीक्षण किया। जहां मौके पर पनीर के निर्माण का कार्य किया जा रहा था। निर्मित पनीर में से एक नमूना पनीर का लेकर करीब 200 किलो पनीर को मौके पर नष्ट किया गया। दोनों डेयरी से चार नमूने एकत्रित किए गए हैं।