Bharatpur News: गोलबाग रोड 80 फीट होगी चौड़ी, 100 मकान-दुकान चिन्हित, व्यापारियों की बढ़ी चिंता

नगर निगम की योजना के अनुसार जिन मकान-दुकान मालिकों के पास निर्माण और स्वामित्व से संबंधित वैध दस्तावेज होंगे। उन्हें नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं जिन निर्माणों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलेंगे, उन्हें अतिक्रमण मानकर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रक्रिया को लेकर सड़क किनारे व्यापार करने वाले दुकानदारों और अन्य प्रभावित लोगों की नजरें निगम की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। गोलबाग रोड व्यापार संघ के अध्यक्ष योगेश व्यास ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से व्यापार प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने प्रशासन से व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर कार्रवाई करने की मांग की है।