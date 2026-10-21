4 घंटे तक पुलिस को कोसती रही मां! प्रेमी की पत्नी की 7 दिन पहले हुई थी मौत; डीग जुड़वा भाइयों की हत्याकांड में खुलासा

विनय और विष्णु के पिता निरंजन सिंह का करीब आठ साल पहले निधन हो गया था। इसके बाद दोनों अपनी मां के साथ ननिहाल में नाना घनश्याम चौधरी के घर रह रहे थे। चार भाई-बहनों में सबसे छोटे जुड़वां भाइयों की उम्र महज 13 साल थी। उनकी बड़ी बहन 18 साल की और एक भाई 16 साल का है। पिता के निधन के बाद मां ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा थी, लेकिन अब उन्हीं की हत्या के मामले में मां पर आरोप लगा है।