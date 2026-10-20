राजस्थान में 2 जुड़वा भाइयों की हत्या, मां के साथ ननिहाल में रह रहे थे दोनों बच्चे

Deeg Twin Brothers Murder Case: राजस्थान के डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बड़ेसरा गांव में मंगलवार को दो जुड़वा भाइयों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों बालकों के शव गांव में ज्वार-बाजरे की पुंज के पास मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, वहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।