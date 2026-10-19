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अजमेर के पॉलीटेक्निक कॉलेज स्थित EVM स्ट्रांग रूम में गार्ड ने खुद को मारी गोली, मौके पर मौत

राजस्थान के अजमेर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पंचायतीराज चुनाव के लिए बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम पर तैनात चालानी गार्ड ने खुद को गोली मार ली। चालानी गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई।
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अजमेर

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Arvind Rao

Oct 19, 2026

ajmer rac jawan firing

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और जांच अधिकारी (पत्रिका फोटो)

अजमेर जिले के माखूपुरा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात आरएसी के एक जवान ने गोली मार ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ सहित पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

आरएसी का जवान था नरेंद्र

जानकारी के अनुसार, माखूपुरा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के मद्देनजर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इसकी सुरक्षा के लिए आरएसी के जवान नरेंद्र को तैनात किया गया था। सोमवार शाम करीब 5:30 बजे स्ट्रांग रूम के बाहर ड्यूटी के दौरान जवान के साथ यह दुर्घटना घटित हुई। गोली चलने की आवाज सुनते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और अधिकारी

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और तत्काल कार्य में जुट गई। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

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Updated on:

19 Oct 2026 06:26 pm

Published on:

19 Oct 2026 05:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर के पॉलीटेक्निक कॉलेज स्थित EVM स्ट्रांग रूम में गार्ड ने खुद को मारी गोली, मौके पर मौत

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