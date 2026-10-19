अजमेर के पॉलीटेक्निक कॉलेज स्थित EVM स्ट्रांग रूम में गार्ड ने खुद को मारी गोली, मौके पर मौत

अजमेर जिले के माखूपुरा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात आरएसी के एक जवान ने गोली मार ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ सहित पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।