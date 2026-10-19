जैसलमेर के पोकरण में मारपीट की जांच करने गई पुलिस टीम पर हमला, कटर से काटा सिपाही का कान

पोकरण (जैसलमेर): जैसलमेर जिले में पोकरण कस्बे के भवानीप्रोल में मारपीट के मामले की सोमवार शाम जांच करने गई पुलिस टीम पर आरोपी और परिवार ने लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान एक कांस्टेबल चालक का कान कटर से काट दिया गया। पुलिस के अनुसार, सोमवार को सुबह भवानीप्रोल निवासी जय पुत्र देवीलाल भार्गव ने रिपोर्ट दी थी कि घर जाते समय भवानीप्रोल निवासी रमेश पुत्र चैनाराम प्रजापत ने उसका रास्ता रोककर मारपीट की थी।