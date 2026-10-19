भीलवाड़ा में बड़ा हादसा: विस्फोटकों से भरी पिकअप में धमाका, चालक की मौके पर मौत

Bhilwara Pickup Blast News: भीलवाड़ा जिले के आगूंचा गांव में सोमवार को विस्फोटकों से भरी एक पिकअप में जोरदार धमाका हो गया। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट इतनी तेजी से हुआ कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पास में बनी चारदीवारी भी ढह गई। धमाके के बाद वाहन के पुर्जे दूर-दूर तक बिखर गए। घटना सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में हुई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय रामअवतार के रूप में हुई है। रामअवतार बूंदी जिले का रहने वाला था।