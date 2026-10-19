ग्राउंड रिपोर्ट: भरतपुर की ऐतिहासिक नहर में सड़ रहीं मछलियां, बदबू से परेशान लोग; करोड़ों रुपए कहां गए?

Bharatpur Sujanganga Canal: भरतपुर शहर की ऐतिहासिक सुजानगंगा नहर को संवारने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। सुधार के दावे भी किए गए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि नहर के पानी में मछलियां मर रही हैं और उनके सड़ने से उठती दुर्गंध राहगीरों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर रही है। शहर के केतन गेट से जनाना अस्पताल तक नहर का पानी हरा पड़ गया है। कई जगह काई की मोटी परत ने पानी को ढंक लिया है। जनाना अस्पताल के पीछे मृत मछलियों को निकालने के बजाय श्वान उन्हें खा रहे हैं। जीवनदायिनी कही जाने वाली नहर अब शहर के बीच गंदगी और बदबू का ऐसा ठिकाना बन गई है, जिससे आमजन रोजाना परेशानी झेल रहा है।