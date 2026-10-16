Rajasthan: कमरे में जलती लकड़ियां फेंकी, सिलेंडर में आग लगाने को कहा; अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Atar Singh Bhadana Murder Case: भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर 11 अक्टूबर की शाम हुए हमले की भयावहता अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज से उजागर हो रही है। वीडियो में हमलावर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान एक हमलावर की आवाज सुनाई देती है ‘इस सिलेंडर में आग लगाकर फेंक दो।’ इससे आशंका जताई जा रही है कि हमलावर अंदर रखे घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगाकर उसे कमरे में फेंकने की साजिश रच रहे थे। हालांकि, उनकी यह मंशा पूरी नहीं हो सकी। दो मिनट 28 सेकेंड के वीडियो में एक मिनट 45 सेकेंड के आसपास सिलेंडर में आग लगाने की बात सुनाई देती है।