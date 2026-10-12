Rajasthan: पूर्व BJP विधायक को जिंदा जलाने की थी मंशा, बेहोश होने तक पीटा; अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में बड़ा खुलासा

पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना के शव का सोमवार को जयपुर में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार, उनके दाएं पैर और दोनों हाथों में फ्रैक्चर मिले। सिर पर गहरा और लंबा घाव था, जिसे मौत का कारण बताया गया। शरीर पर लाठी-सरियों से किए गए वार के कई निशान भी मिले। कई जगह तीन से पांच बार वार किए जाने के निशान पाए गए। भड़ाना के हाथ में गोली लगने की आशंका के चलते एक्स-रे कराया गया, लेकिन जांच में गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई। एसएमएस मोर्चरी में एक्स-रे मशीन खराब होने के कारण पोस्टमॉर्टम में देरी हुई। पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन शव को हरियाणा के फरीदाबाद स्थित पाली गांव ले गए।