जिला पंचायत समिति भाजपा कांग्रेस निर्दलीय

अजमेर 10 6 4 0

अलवर 11 3 8 0

बालोतरा 11 6 4 0

बांसवाड़ा 16 2 8 1

बाड़मेर 17 2 7 3

ब्यावर 7 2 5 0

भरतपुर 7 5 2 0

भीलवाड़ा 16 6 10 0

बीकानेर 15 3 10 2

बूंदी 8 0 5 3

चित्तौड़गढ़ 11 4 6 1

चूरू 13 7 6 0

दौसा 14 3 11 0

डीडवाना-कुचामन 9 1 5 0

डीग 5 5 0 0

धौलपुर 6 2 4 0

डूंगरपुर 14 5 4 2

हनुमानगढ़ 10 0 8 0

जयपुर 22 4 16 0

जैसलमेर 10 1 9 0

जालोर 14 2 12 0

झालावाड़ 8 3 5 0

झुंझुनूं 14 2 12 0

जोधपुर 23 1 16 1

खैरथल-तिजारा 6 3 3 0

कोटपूतली-बहरोड़ 8 2 6 0

नागौर 12 0 4 0

पाली 9 6 3 0

फलोदी 9 0 8 1

प्रतापगढ़ 8 3 2 0

राजसमंद 9 1 7 1

सवाई माधोपुर 8 0 7 1

सलूंबर 7 2 1 1

सीकर 16 0 15 1

सिरोही 8 1 7 0

टोंक 8 1 7 0

उदयपुर 20 11 8 1