प्रधान निर्वाचित होने के बाद लूनी पंचायत समिति कार्यालय में जश्न मनाते कांग्रेस नेता व ग्रामीण। फोटो: पत्रिका
जयपुर। प्रधान पद के नतीजों में शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम के मुकाबले काफी उलटफेर सामने आया। कांग्रेस ने 230 पंचायत समितियों में बहुमत के बावजूद 255 प्रधान बनाने में कामयाबी हासिल की, वहीं भाजपा के पास केवल 51 समितियों में बहुमत था और उसके 105 जगह प्रधान बने हैं कांग्रेस ने 60 प्रतिशत से अधिक समितियों में अपने प्रधान बना लिए जबकि भाजपा को 25 प्रतिशत जगह ही प्रधान बनाकर संतोष करना पड़ा रालोपा ने 24 और बीएपी ने 14 समितियों में प्रधान बनवाकर अच्छी-खासी उपस्थिति दर्ज करवाई।
जिला प्रमुख चुनाव में जहां रालोपा ने नागौर में अपने बहुमत को बरकरार रखते हुए प्रमुख बनाया था, वहीं बीएपी ने राजनीतिक सेंधमारी कर तीन जगह प्रमुख पर अपना कब्जा किया। इससे पहले जिला परिषद चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग व तोड़फोड़ से भाजपा 5 जगह बहुमत में होने के बावजूद 10 जगह प्रमुख बनाने में कामयाब रही थी वहीं कांग्रेस 23 जिलों में बहुमत के मुकाबले 24 जगह प्रमुख बनाने मे कामयाब रही थी।
सीकर, नागौर, फलोदी, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़ और बूंदी में भाजपा और डीग में कांग्रेस का कोई प्रधान नहीं चुना गया।
2015 से 2026 के बीच प्रधानों के चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ा है। 2015 में कांग्रेस ने 118 और भाजपा ने 163-प्रधान पद जीते थे। 2020 में कांग्रेस 180 और भाजपा 139 पर पहुंची। अब 2026 में कांग्रेस ने 255 और भाजपा ने 105 पद हासिल किए हैं। यानी 11 साल में कांग्रेस के 137 प्रधान बढ़े, जबकि भाजपा के 58 घट गए। इस बार आरएलपी ने 24, बीएपी ने 14 और सीपीआइएम ने 2 प्रधान बनाए। निर्दलीयों ने 19 प्रधान बनाए।
पंचायत समितियों के उप प्रधानों का चुनाव शनिवार को होगा। इसके साथ ही 37 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रदेश की सभी 14403 ग्राम पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। अगले माह 4 जिला परिषद बारां, श्रीगंगानगर, करौली क कोटा जिले में प्रमुख और इन जिलो की 38 पंचायत समितियों में प्रधान के चुनाव होंगे, इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे भी 17 दिसम्बर को आएंगे।
|जिला
|पंचायत समिति
|भाजपा
|कांग्रेस
|निर्दलीय
|अजमेर
|10
|6
|4
|0
|अलवर
|11
|3
|8
|0
|बालोतरा
|11
|6
|4
|0
|बांसवाड़ा
|16
|2
|8
|1
|बाड़मेर
|17
|2
|7
|3
|ब्यावर
|7
|2
|5
|0
|भरतपुर
|7
|5
|2
|0
|भीलवाड़ा
|16
|6
|10
|0
|बीकानेर
|15
|3
|10
|2
|बूंदी
|8
|0
|5
|3
|चित्तौड़गढ़
|11
|4
|6
|1
|चूरू
|13
|7
|6
|0
|दौसा
|14
|3
|11
|0
|डीडवाना-कुचामन
|9
|1
|5
|0
|डीग
|5
|5
|0
|0
|धौलपुर
|6
|2
|4
|0
|डूंगरपुर
|14
|5
|4
|2
|हनुमानगढ़
|10
|0
|8
|0
|जयपुर
|22
|4
|16
|0
|जैसलमेर
|10
|1
|9
|0
|जालोर
|14
|2
|12
|0
|झालावाड़
|8
|3
|5
|0
|झुंझुनूं
|14
|2
|12
|0
|जोधपुर
|23
|1
|16
|1
|खैरथल-तिजारा
|6
|3
|3
|0
|कोटपूतली-बहरोड़
|8
|2
|6
|0
|नागौर
|12
|0
|4
|0
|पाली
|9
|6
|3
|0
|फलोदी
|9
|0
|8
|1
|प्रतापगढ़
|8
|3
|2
|0
|राजसमंद
|9
|1
|7
|1
|सवाई माधोपुर
|8
|0
|7
|1
|सलूंबर
|7
|2
|1
|1
|सीकर
|16
|0
|15
|1
|सिरोही
|8
|1
|7
|0
|टोंक
|8
|1
|7
|0
|उदयपुर
|20
|11
|8
|1
|कुल
|419
|105
|255
|19
आरएलपीः बालोतरा 1, बाड़मेर और जोधपुर 5-5, डीडवाना-कुचामन 3, जयपुर 2 व नागौर 8
सीपीआइएमः हनुमानगढ़ 2
बीएपीः डूंगरपुर व प्रतापगढ़ 3-3, बांसवाड़ा 5 और सलूंबर 3
|राजनीतिक दल
|निर्वाचित प्रधान
|प्रतिशत
|भाजपा
|105
|25.06%
|कांग्रेस
|255
|60.86%
|आरएलपी
|24
|5.73%
|बीएपी
|14
|3.34%
|सीपीआईएम (माकपा)
|2
|0.48%
|निर्दलीय
|19
|4.53%
|कुल पंचायत समितियां
|419
|100%
|राजनीतिक दल
|निर्वाचित प्रधान
|कांग्रेस
|180
|भाजपा
|139
|कुल
|319
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