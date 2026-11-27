पंचायत समिति सूरजगढ़ में कांग्रेस ने प्रधान पद पर कब्जा बरकरार रखा है। विधायक श्रवण कुमार की बेटी और वार्ड संख्या 2 से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य सविता सिंह को प्रधान चुना गया है। शुक्रवार को हुए चुनाव में सविता सिंह ने भाजपा प्रत्याशी सुमित कुमार को 8 मतों से हराकर पंचायत समिति की कमान संभाली। प्रधान पद के लिए कांग्रेस की ओर से सविता सिंह ने नामांकन दाखिल किया, जबकि भाजपा ने सुमित कुमार को मैदान में उतारा। मतदान के बाद घोषित परिणाम में सविता सिंह को 11 वोट मिले, जबकि सुमित कुमार के पक्ष में 3 सदस्यों ने मतदान किया। एक मत निरस्त घोषित किया गया। निर्धारित चुनाव चिह्न अंकित नहीं होने के कारण मतपत्र को अमान्य करार दिया गया।