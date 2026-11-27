Sikar: मूलचंद रणवा और ओमप्रकाश बिजाराणियां (फोटो-सोशल मीडिया)
सीकर। राजस्थान में पंचायत समिति प्रधान चुनाव के दौरान सीकर जिले की धोद पंचायत समिति सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहां भाजपा के दो नेताओं के बीच ही प्रधान पद को लेकर मुकाबला हो गया है। किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा के भाई मूलचंद रणवा को भाजपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। वहीं किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री ओमप्रकाश बिजारणियां अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं।
दरअसल, दोनों नेताओं ने शुरुआत में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। भाजपा की ओर से दोनों को सिंबल दिए जाने की स्थिति बनी, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने मूलचंद रणवा के नाम पर मुहर लगा दी। इसके बाद ओमप्रकाश बिजारणियां ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे राजेंद्र प्रसाद ने भी अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह धोद में अब भाजपा और बागी निर्दलीय प्रत्याशी के बीच मुकाबला है।
सीकर जिले में कुल 16 पंचायत समितियां हैं। इनमें धोद के अलावा फतेहपुर में भी प्रधान पद को लेकर मुकाबले की स्थिति दिलचस्प है। यहां भाजपा की ओर से कमला और केशर देवी के नामांकन दर्ज हैं, जबकि कांग्रेस से भंवरी देवी मैदान में हैं। जिले की बाकी पंचायत समितियों में भी भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी, बीएपी, माकपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने दावेदारी पेश की है।
यहां देखिए सीकर जिले की सभी 16 पंचायत समितियों में प्रधान पद के प्रत्याशियों की सूची और चुनाव के लाइव अपडेट।
|पंचायत समिति
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य पार्टी/निर्दलीय
|कौन जीते
|अजीतगढ़
|—
|प्रमोद स्वामी
|पूरण (BAP)
|बलारां
|रंजना शर्मा
|सुभिता देवी
|—
|दांतारामगढ़
|ज्योति कंवर
|सुभाष चन्द
|—
|धोद
|मूलचंद रणवा
|—
|ओमप्रकाश बिजारणियां (निर्दलीय)
|धोद ग्रामीण
|—
|सरिता पालीवाल
|चन्दा (माकपा)
|फतेहपुर
|कमला, केशर देवी
|भंवरी देवी
|—
|खाचरियावास
|प्रहलाद सहाय
|सुरेश कुमार वर्मा
|—
|खंडेला
|अर्चना देवी
|मीनाक्षी
|—
|लक्ष्मणगढ़
|डॉ. नीतू चौधरी
|अनीता कुमारी
|—
|नेछवा
|सुमन रायल
|किरण देवी
|—
|नीमकाथाना
|—
|ममता सैनी
|गीता (निर्दलीय)
|पलसाना
|जमना देवी
|प्रभा देवी
|—
|पाटन
|अमर सिंह
|माधो सिंह मीणा
|—
|पिपराली
|बाबु सिंह
|अनिता कुमारी
|—
|रामगढ़ शेखावाटी
|ओम प्रकाश वर्मा
|भागीरथ मल कटारिया
|—
|श्रीमाधोपुर
|बनारसी
|भंवरी
|—
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