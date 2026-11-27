दरअसल, दोनों नेताओं ने शुरुआत में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। भाजपा की ओर से दोनों को सिंबल दिए जाने की स्थिति बनी, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने मूलचंद रणवा के नाम पर मुहर लगा दी। इसके बाद ओमप्रकाश बिजारणियां ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे राजेंद्र प्रसाद ने भी अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह धोद में अब भाजपा और बागी निर्दलीय प्रत्याशी के बीच मुकाबला है।