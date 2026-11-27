जिले की आठ पंचायत समितियों के चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने कुल 94 सीटें हासिल की है। जबकि भाजपा को 46, रालोपा को 14, बसपा को एक और निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 सीटें मिली है। टोंक में कांग्रेस ने 10, भाजपा ने चार और रालोपा ने तीन सीटें जीती हैं। निवाई में कांग्रेस को 19, भाजपा को आठ और निर्दलीय को दो सीटें मिली हैं। उनियारा में कांग्रेस ने 14, भाजपा ने छह और निर्दलीय प्रत्याशियों ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की है। देवली में कांग्रेस ने 25 और भाजपा ने 15, रालोपा, बसपा को एक-एक तथा निर्दलीय को दो सीटें मिली है। पीपलू में कांग्रेस को नौ, भाजपा को सात और रालोपा को एक, टोडारायङ्क्षसह में कांग्रेस ने 11, भाजपा ने पांच, रालोपा ने तीन, मालपुरा में भाजपा ने सात, कांग्रेस ने छह और रालोपा ने एक सीट, पचेवर में पंचायत समिति में कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं।