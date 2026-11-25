टोंक जिला परिषद में पिछले दो कार्यकाल से जिला प्रमुख की कुर्सी पर काबिज भाजपा को शिकस्त देकर कांग्रेस ने जिला परिषद में अपनी वापसी की है। जिला प्रमुख पद के चुनाव में बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी अलका बैरवा ने भाजपा की प्रियंका बैरवा को 21 मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। अलका बैरवा को कुल 26 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैरवा को 5 मत प्राप्त हुए। खास बात यह रही कि कांग्रेस के 25 सदस्यों के साथ रालोपा के एक सदस्य का मत भी अलका बैरवा के पक्ष में गया। इस तरह कांग्रेस ने कुल 26 मत हासिल कर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। परिणाम सामने आते ही कांग्रेस खेमे में उत्साह छा गया और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। गौरतलब है कि चुनाव की मतगणना में कांग्रेस को 25, भाजपा को 5 तथा रालोपा के एक सदस्य की जीत हुई थी।