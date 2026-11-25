Salumbar Zila Pramukh : सलूम्बर. जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर बुधवार को हुए चुनाव में सलूम्बर की राजनीति में ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने सदस्य संख्या के पूरे गणित को बदलकर रख दिया। जिला परिषद में 9 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा जिला प्रमुख का पद हासिल नहीं कर सकी। वहीं, 8 सदस्यों वाली कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन और एक अतिरिक्त मत के सहारे जीत दर्ज कर ली। कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा कुमारी मीणा ने भाजपा की लीला मीणा को 5 मतों से पराजित कर जिला प्रमुख पद पर कब्जा जमाया। पुष्पा मीणा को 13 मत मिले, जबकि लीला मीणा के खाते में 8 मत आए। परिणाम सामने आते ही कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल बन गया, वहीं भाजपा खेमे में चुनावी नतीजे को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।