उदयपुर. सर्दी का मौसम इंसानों की खानपान की आदतों के साथ वन्यजीवों की खुराक भी बदल देता है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भी ठंड की दस्तक के साथ वन्यजीवों के खानपान का मेन्यू बदल दिया गया है। इस बार सर्दी ने सामान्य दिनों के मुकाबले देर से दस्तक दी, इसलिए अक्टूबर से शुरू होने वाला विंटर डाइट प्लान भी आगे खिसका दिया गया। अभी 9 दिन से वन्यजीवों को मौसम के अनुसार बदली हुई खुराक दी जा रही है। इसमें हिरणों के लिए गाजर और खीरे का मिश्रण है तो भालुओं के लिए उबले अंडे शामिल किए गए हैं। वहीं मांसाहारी वन्यजीवों के भोजन में मीट के साथ चर्बी की मात्रा बढ़ा दी गई है। गर्मी के मौसम में दी जाने वाली आइसक्रीम भी अब बंद कर दी गई है। पार्क प्रबंधन के अनुसार जैसे-जैसे तापमान में और गिरावट आएगी, उनके भोजन में शकरकंद भी शामिल किया जाएगा।