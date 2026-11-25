उदयपुर जिला परिषद में कुल 47 वार्ड हैं। 20 नवंबर को घोषित चुनाव परिणाम में भाजपा ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 22 सीटें मिलीं। भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने एक वार्ड में जीत हासिल की। इस लिहाज से भाजपा के पास बहुमत के लिए जरूरी 24 सदस्यों का आंकड़ा मौजूद है। वहीं कांग्रेस को बीएपी के एक सदस्य का समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस को जीत के लिए एक और वोट की जरूरत होगी। ऐसे में जिला प्रमुख चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है।