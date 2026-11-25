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जयपुर। राजस्थान के 34 जिलों में जिला प्रमुख पद के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी-कांग्रेस सहित अन्य दलों के जिला परिषद
सदस्य वोट देने के लिए पहुंच रहे है। मतदान शाम 5 बजे तक होगा। इसके बाद मतणना होगी। बता दें कि जैसलमेर में कांग्रेस की संतोष कुमारी, दौसा में विधायक डीडी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा और सवाई माधोपुर में पूर्व मंत्री अशोक बैरवा की पत्नी आशा देवी निर्विरोध जिला प्रमुख चुनी जा चुकी है। क्योंकि तीनों ही जिलों में भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है।
प्रदेश की 37 जिला परिषदों में से 23 में कांग्रेस और 5 में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि नागौर में आरएलपी को बहुमत हासिल हुआ है। वहीं, आठ जिलों में निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के सदस्य किंगमेकर की भूमिका में हैं।
25 Nov 2026, 3:19 PM IST
पाली में जिला प्रमुख के लिए भाजपा से दावेदार माने जा रहे गुदड राम सबसे पहले मतदान करने पहुंचे। बता दें कि पाली में कांग्रेस की निरमा चौहान और बीजेपी की सीता देवी चुनावी मैदान में है।
25 Nov 2026, 3:11 PM IST
उदयपुर में जिला प्रमुख चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू। कांग्रेस समर्थित सदस्य वोट डालने पहुंचे। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच चुनावी प्रक्रिया चल रही है।
25 Nov 2026, 3:07 PM IST
राजस्थान के 34 जिलों में जिला प्रमुख पद के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी-कांग्रेस सहित अन्य दलों के जिला परिषद सदस्य वोट देने के लिए पहुंच रहे है। मतदान शाम 5 बजे तक होगा। इसके बाद मतणना होगी। बता दें कि जैसलमेर में कांग्रेस की संतोष कुमारी, दौसा में विधायक डीडी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा और सवाई माधोपुर में पूर्व मंत्री अशोक बैरवा की पत्नी आशा देवी निर्विरोध जिला प्रमुख चुनी जा चुकी है। क्योंकि तीनों ही जिलों में भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है।
25 Nov 2026, 2:42 PM IST
अजमेर में जिला प्रमुख पद के लिए दोपहर 3 बजे से मतदान शुरू होगा। भाजपा के जिला परिषद सदस्य पुष्कर से मतदान स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस के सदस्य भी समूह में जिला परिषद पहुंचेंगे। वहीं, भाजपा के जाट सदस्यों की ओर से क्रॉस वोटिंग की अटकलों के बीच गुरुवार को होने वाले उप जिला प्रमुख चुनाव में जाट प्रत्याशी उतारने के लिए दबाव बनाने की भी चर्चा है।
25 Nov 2026, 2:21 PM IST
बीकानेर जिला प्रमुख चुनाव में नामांकन वापसी के बाद सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा प्रत्याशी धापू कंवर और निर्दलीय प्रत्याशी संतोष ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके साथ ही भाजपा जिला प्रमुख पद के मुकाबले से बाहर हो गई है। अब कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी निकिता डूडी और कांग्रेस की बागी प्रत्याशी सरिता चौहान के बीच सीधा मुकाबला होगा। भाजपा के मैदान से हटने के बाद अब सभी की नजरें कांग्रेस के भीतर होने वाले इस सियासी मुकाबले पर टिकी हैं।
25 Nov 2026, 2:19 PM IST
बीकानेर में जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में घमासान तेज हो गया है। जिला प्रमुख पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद सरिता चौहान ने मीडिया से कहा कि यह लड़ाई मेरी है, इसमें पिता और भाई का कोई रोल नहीं है। मैं बरसों से पार्टी के लिए काम कर रही हूं। लेकिन, कुछ दिन पहले पार्टी में आई नई लड़की को टिकट दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ लोग पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर अपनी बात रखेंगी।
25 Nov 2026, 2:12 PM IST
25 Nov 2026, 12:50 PM IST
नागौर में जिला प्रमुख पद के लिए आरएलपी प्रत्याशी पांचाराम ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आरएलपी के नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य कलक्ट्रेट पहुंचे और निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किए। वहीं, अनिल नागौरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। पहले भाजपा उन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाने की तैयारी में थी, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने रणनीति बदल दी। भाजपा ने जिला प्रमुख पद के लिए अपना अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतारा है।
25 Nov 2026, 12:42 PM IST
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क्र.
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जिला परिषद
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भाजपा प्रत्याशी
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कांग्रेस प्रत्याशी
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अन्य दल/निर्दलीय
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1
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जयपुर
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राजेश गुर्जर
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यशवीर सूरा
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—
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2
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जोधपुर
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लक्ष्मणराम चौधरी
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प्रमिला चौधरी
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—
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3
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उदयपुर
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हिम्मत सिंह झाला
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लालसिंह झाला
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—
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4
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अलवर
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संतोष मीणा
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अनिता मीना
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—
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5
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अजमेर
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पूजा भंसाली
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दशरथ कंवर
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—
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6
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सीकर
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सुनीता रणवां
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सुनीता गठाला
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—
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7
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बीकानेर
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धापू कंवर
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निकिता डूडी
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सरिता चौहान
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8
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नागौर
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—
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—
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पांचाराम (RLP), अनिल नागौरी (निर्दलीय)
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9
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भरतपुर
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पूजा जाटव
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रेनू वाला
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—
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10
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डीग
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रेनू सिंह
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मूवीना
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—
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11
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धौलपुर
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—
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अनीशा सिंह
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सोमवती भास्कर
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12
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राजसमंद
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मदन सिंह चौहान
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सुंदर देवी कीर
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—
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13
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दौसा
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—
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बीना बैरवा (निर्विरोध विजेता)
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—
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14
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ब्यावर
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निर्मला रावत
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ममता गुर्जर
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—
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15
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बालोतरा
|
सुशीला
|
फुलाराम भील
|
—
|
16
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खैरथल-तिजारा
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इंद्रजीत सिंह यादव
|
अमिता चौधरी
|
—
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17
|
कोटपूतली-बहरोड़
|
रामनिवास यादव
|
बलवान सिंह
|
—
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18
|
पाली
|
सीता देवी
|
निरमा चौहान
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—
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19
|
चित्तौड़गढ़
|
तुलसी बाई
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रतनी देवी जाट
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—
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20
|
भीलवाड़ा
|
सुखलाल गुर्जर
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कैलाश मीणा
|
—
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21
|
बाड़मेर
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खंगार सिंह
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गफूर अहमद
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हनुमान बेनीवाल (RLP)
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22
|
जैसलमेर
|
—
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संतोष कुमारी (निर्विरोध विजेता)
|
—
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23
|
सवाई माधोपुर
|
—
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आशा देवी बैरवा (निर्विरोध विजेता)
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—
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24
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फलोदी
|
सरिता भादू
|
यशवंत कंवर
|
—
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25
|
प्रतापगढ़
|
हकरी देवी मीणा
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इंदिरा मीणा
|
रेखा मीणा (BAP)
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26
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जालोर
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हरदाना विश्नोई
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आसूराम देवासी
|
—
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27
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सलूंबर
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लीला मीणा
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पुष्पा कुमारी मीणा
|
सोनल मीणा
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28
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टोंक
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प्रियंका बैरवा
|
अलका बैरवा
|
—
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29
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झालावाड़
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वर्षा झाला
|
कुसुमलता मीणा
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—
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30
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चूरू
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कनिका सिंह
|
प्रकाश बुडानिया
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—
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31
|
बूंदी
|
मनीष सैनी
|
हंसा गुर्जर
|
—
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32
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डीडवाना-कुचामन
|
बुद्धाराम गर्वा
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पूनम गोयल
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शिवपाल (RLP), उमा देवी
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33
|
हनुमानगढ़
|
सरस्वती गोदारा
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रेणु जांगू
|
—
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34
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डूंगरपुर
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कांतिलाल डामोर
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—
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अनुतोष रोत (BAP)
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35
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बांसवाड़ा
|
—
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विकास बामणिया
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रीना राकेश रावत (BAP)
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36
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झुंझुनूं
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हर्षिनी कुलहरि
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कोमल भंवरिया
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—
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37
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सिरोही
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गंगा प्रसाद
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गुमान सिंह देवड़ा
|
—
25 Nov 2026, 12:20 PM IST
सवाई माधोपुर में कांग्रेस की आशा बैरवा निर्विरोध जिला प्रमुख निर्वाचित हुई हैं। जिला परिषद के वार्ड नंबर 15 से निर्वाचित आशा बैरवा ने बुधवार को जिला प्रमुख पद के लिए नामांकन दाखिल किया। उनके अलावा किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। भाजपा के पास जिला प्रमुख पद के लिए कोई पात्र उम्मीदवार नहीं था। ऐसे में आशा बैरवा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इस दौरान विधायक रामकेश मीणा और इंदिरा मीणा सहित पूर्व विधायक दानिश अबरार और अशोक बैरवा मौजूद रहे। गौरतलब है कि सवाई माधोपुर जिला परिषद की कुल 31 सीटों में से कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
25 Nov 2026, 12:15 PM IST
पाली में भाजपा ने जिला प्रमुख पद के लिए सीता देवी को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार चौथाराम ने भाजपा जिलाध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद पार्टी पदाधिकारी उन्हें एक कमरे में ले गए, जहां उनसे समझाइश की जा रही है। चौथाराम मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से जिला प्रमुख पद के दावेदार थे। टिकट नहीं मिलने पर मारवाड़ जंक्शन विधायक भी नाराज होकर बाहर बैठ गए, जिन्हें बाद में समझाकर अंदर ले जाया गया। वहीं, सांसद सेवा केंद्र में जाने का प्रयास कर रहे पाली विधायक भीमराज भाटी सहित कांग्रेस नेताओं को भी रोक दिया गया। इस पर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई।
25 Nov 2026, 12:02 PM IST
जैसलमेर जिला प्रमुख पद के लिए हुई प्रक्रिया में कांग्रेस की संतोष कुमारी ने निर्विरोध बाजी मार ली है। 21 में से 20 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने आपसी सहमति से 21 साल की संतोष कुमारी को मैदान में उतारा था, जिनके सामने कोई दूसरा पर्चा दाखिल नहीं हुआ। पढ़ें: जैसलमेर की नई जिला प्रमुख से जुड़ी पूरी खबर
25 Nov 2026, 11:59 AM IST
चूरू में जिला प्रमुख पद के लिए भाजपा प्रत्याशी कनिका सिंह ने बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके पति पराक्रम सिंह राठौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, पद्मश्री देवेंद्र झाझड़िया सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं, कांग्रेस की ओर से जिला प्रमुख के लिए प्रकाश बुडानिया ने नामांकन पेश किया है। प्रकाश बुडानिया का सिंबल देने के लिए पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया और फतेहपुर विधायक व पंचायत प्रभारी हाकम अली खान भी पहुंचे।
25 Nov 2026, 11:39 AM IST
बीकानेर जिला प्रमुख चुनाव के लिए पूर्व मंत्री गोविन्दराम मेघवाल की बेटी और जिला परिषद सदस्य सरिता चौहान ने भी नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया है, जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। पढ़ें: कांग्रेस की निकिता और सरिता से जुड़ी पूरी खबर
25 Nov 2026, 11:30 AM IST
जैसलमेर में कांग्रेस प्रत्याशी संतोष कुमारी जिला प्रमुख पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। उनके खिलाफ किसी भी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में संतोष कुमारी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।
25 Nov 2026, 11:21 AM IST
दौसा में कांग्रेस की बीना बैरवा निर्विरोध जिला प्रमुख निर्वाचित हो गई हैं। भाजपा जिला प्रमुख पद के लिए अपना प्रत्याशी भी नहीं उतार सकी। दरअसल, भाजपा के टिकट पर जिला परिषद सदस्य का चुनाव कोई भी महिला नहीं जीत सकी थी। ऐसे में कांग्रेस की बीना बैरवा के खिलाफ कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ। बीना बैरवा दौसा विधायक डीडी बैरवा की पत्नी हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत सरपंच के रूप में की थी। इसके बाद वे लवाण पंचायत समिति की प्रधान भी रह चुकी हैं।
25 Nov 2026, 11:05 AM IST
बीकानेर में जिला प्रमुख चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा की ओर से धापू कंवर को जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं, बीजेपी की ओर से संतोष ने भी नामांकन किया है।
25 Nov 2026, 10:52 AM IST
नागौर जिला परिषद चुनाव को लेकर बुधवार को कलक्ट्रेट में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। आरएलपी के नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ कलक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान आरएलपी के सभी सदस्य एकजुट नजर आए। सदस्यों ने कलक्ट्रेट परिसर में एक साथ पहुंचकर शपथ भी ली। आरएलपी की ओर से पांचाराम जिला परिषद नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वहीं भाजपा की ओर से अनिल नागौरी ने भी नामांकन भरा। सांसद हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में आरएलपी सदस्यों के एक साथ पहुंचने को जिला परिषद चुनाव की प्रक्रिया के लिहाज से अहम घटनाक्रम माना जा रहा है।
25 Nov 2026, 10:51 AM IST
अलवर में भाजपा से संतोष मीणा और कांग्रेस से अनीता मीना ने नामांकन भरा है। सीकर से कांग्रेस से सुनीता गठाना और भाजपा से सुनीत रणवा ने नॉमिनेशन फाइल किया है।
25 Nov 2026, 10:39 AM IST
बीकानेर में जिला प्रमुख पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस में सियासी खींचतान बढ़ गई है। पार्टी ने नोखा विधायक सुशीला डूडी की पुत्रवधू निकिता डूडी के नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस पर्यवेक्षक कुलदीप इंदौरा ने निकिता डूडी को पार्टी का सिंबल दिए जाने की पुष्टि की है। वहीं, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की पुत्री सरिता चौहान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है।नामांकन दाखिल करने पहुंचीं सरिता ने कहा कि वे कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र भरने आई हैं। यदि पार्टी ने निकिता डूडी को सिंबल दे दिया है तो वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जिला प्रमुख पद के लिए निकिता डूडी और सरिता के बीच दावेदारी को लेकर खींचतान चल रही थी। अब सरिता के इस बयान से बीकानेर जिला प्रमुख चुनाव के सियासी समीकरण बदल सकते हैं।
25 Nov 2026, 10:36 AM IST
भीलवाड़ा जिला प्रमुख के लिए भाजपा की तरफ से प्रत्याशी राहुल दाधीच होंगे, नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा आदि साथ रहे।भीलवाड़ा जिला परिषद में 45 सदस्य बोर्ड में 14 भाजपा के सदस्य हैं।
25 Nov 2026, 10:34 AM IST
बीकानेर में जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस ने निकिता डूडी के नाम पर मुहर लगा दी है। पार्टी ने निकिता डूडी को सिंबल जारी कर दिया है। निकिता नोखा विधायक सुशीला डूडी की पुत्रवधू हैं। जिला प्रमुख पद की दावेदारी को लेकर निकिता डूडी और सरिता चौहान के बीच खींचतान चल रही थी। आखिरकार पार्टी ने निकिता डूडी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस पर्यवेक्षक कुलदीप इंदौरा ने उनके नाम की पुष्टि की है।
25 Nov 2026, 10:32 AM IST
धौलपुर जिला परिषद चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू वार्ड नंबर 17 से विजय प्रत्याशी कांग्रेस की अनीशा ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला प्रमुख पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ राजाखेड़ा से कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा, पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, जिला संगठन प्रभारी अजीत यादव, जिला प्रवक्ता दिनेश जैन समेत कई नेता मौजूद रहे।
25 Nov 2026, 10:29 AM IST
जोधपुर में तीन-चार दिन की कशमकश के बाद कांग्रेस ने जिला प्रमुख पद के लिए प्रमिला चौधरी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार सुबह जिला प्रमुख प्रत्याशियों की सूची जारी की। मंगलवार देर रात तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रत्याशी के नाम पर सर्वसम्मति बनाने के प्रयास में जुटे रहे। सुबह 11 बजे नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। जोधपुर जिला परिषद के कुल 43 सदस्यों में से कांग्रेस के 32, भाजपा के 8 और आरएलपी के 3 सदस्य हैं। कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है।
25 Nov 2026, 10:16 AM IST
पाली में जिला प्रमुख चुनाव को लेकर कलक्ट्रेट परिसर की तरफ सभी वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। सुबह 10:00 बजे जिला प्रमुख के लिए बैठक प्रारंभ होने का समय था, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी के प्रत्याशी या सदस्य यहां पर नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस की ओर से जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निंबाड़ा आवेदन लेकर गए हैं। वहीं, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी अभी यहां पर आवेदन लेने के लिए पहुंचे हैं।
25 Nov 2026, 10:09 AM IST
अजमेर में जिला प्रमुख पद के चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने पूजा भंसाली को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने दशरथ कंवर को चुनाव मैदान में उतारा है। पूजा भंसाली भाजपा नेता अमित भंसाली की पत्नी हैं। दोनों दलों की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए सियासी मुकाबला तेज हो गया है।
25 Nov 2026, 10:05 AM IST
फलोदी जिला परिषद में जिला प्रमुख पद के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने अधिकृत प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कुम्भसिंह पातावत की पुत्रवधू यशवंत कंवर को जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाया है।
25 Nov 2026, 10:03 AM IST
उदयपुर में जिला प्रमुख पद के लिए भाजपा और कांग्रेस ने झाला समाज के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने देहात कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लालसिंह झाला को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं, भाजपा ने विधानसभा चुनाव में वल्लभनगर से प्रत्याशी रहे हिम्मतसिंह झाला पर दांव खेला है। ऐसे में जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए लालसिंह झाला और हिम्मतसिंह झाला के बीच मुकाबला होगा।
25 Nov 2026, 10:00 AM IST
कांग्रेस ने जयपुर जिला प्रमुख पद के लिए यशवीर सूरा को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने बुधवार सुबह उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की। सूरा जयपुर जिला परिषद के वार्ड संख्या 28 से निर्वाचित सदस्य हैं। वे यूथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं, भाजपा ने वार्ड संख्या 22 से निर्वाचित राजेश गुर्जर को जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में जयपुर जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए यशवीर सूरा और राजेश गुर्जर के बीच मुकाबला होगा।
25 Nov 2026, 9:57 AM IST
25 Nov 2026, 9:52 AM IST
पंचायत चुनाव में आज 37 जिलों में जिला प्रमुख के चुनाव होंगे। दोनों दलों में जीत के लिए सियासी जोड़तोड़ का गणित देर रात तक चलता रहा।
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