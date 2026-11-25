25 Nov 2026, 10:39 AM IST

Bikaner Zila Pramukh Election 2026: बीकानेर में जिला प्रमुख चुनाव को लेकर कांग्रेस में खींचतान

बीकानेर में जिला प्रमुख पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस में सियासी खींचतान बढ़ गई है। पार्टी ने नोखा विधायक सुशीला डूडी की पुत्रवधू निकिता डूडी के नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस पर्यवेक्षक कुलदीप इंदौरा ने निकिता डूडी को पार्टी का सिंबल दिए जाने की पुष्टि की है। वहीं, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की पुत्री सरिता चौहान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है।नामांकन दाखिल करने पहुंचीं सरिता ने कहा कि वे कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र भरने आई हैं। यदि पार्टी ने निकिता डूडी को सिंबल दे दिया है तो वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जिला प्रमुख पद के लिए निकिता डूडी और सरिता के बीच दावेदारी को लेकर खींचतान चल रही थी। अब सरिता के इस बयान से बीकानेर जिला प्रमुख चुनाव के सियासी समीकरण बदल सकते हैं।