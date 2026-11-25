हालांकि, इन कार्रवाइयों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन युवतियों को जयपुर तक पहुंचाने वाला पूरा नेटवर्क आखिर कहां है? पुलिस की कार्यप्रणाली पर इसलिए भी प्रश्नचिह्न लग रहा है क्योंकि अब तक स्थानीय एजेंटों, दलालों और बिचौलियों की कोई बड़ी गिरफ्तारी सामने नहीं आई है… जो इन्हें भारत लाने, ठहराने और अवैध रूप से काम दिलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पूछताछ में एजेंटों और संदिग्ध नेटवर्क के बारे में सुराग मिलने की बात खुद जांच एजेंसियां स्वीकार कर चुकी हैं, इसके बावजूद कार्रवाई केवल युवतियों को डिपोर्ट करने तक ही सीमित दिख रही है।