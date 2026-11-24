यूजीसी के मुद्दे पर अब भाजपा के भीतर भी विरोध के स्वर सार्वजनिक होने लगे हैं। श्रीविवेकानंद मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राठौड की सोशल मीडिया पोस्ट ने पार्टी में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने यूजीसी को लेकर अपनी राय रखते हुए इसे वापस लेने (रोलबैक) की मांग की है। राठौड़ ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'बहुत हुआ, बहुत कुछ सुना है हमने। आखिर में कुल मिलाकर यूजीसी रोलबैक होना चाहिए।' कुछ नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की। गौरतलब है कि मंडल अध्यक्ष के पास करीब 15 वार्डों में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी है। अलवर भाजपा श्रीविवेकानंद मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र राठौड़ ने कहा कि यूजीसी मुद्दा आने के बाद पार्टी का कोर वोटर दूर हुआ है, इसलिए सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत विचार रखे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।