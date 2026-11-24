हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को संजीवनी मिली और लोकसभा में राजस्थान से उसका खाता फिर खुल गया। शहरी निकाय-पंचायत चुनाव में जनता ने एक बार फिर मतदान की अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस चुनाव में प्रदेशभर में कुल 3.55 करोड़ से अधिक वोट डाले गए। निकाय चुनाव के सभी नतीजे आ चुके हैं और पंचायत चुनाव के लिए भी 41 में से 37 जिलों में 2 करोड़ 48 लाख 63 हजार 783 मतों की गिनती हो चुकी।