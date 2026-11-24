बीजेपी और कांग्रेस। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। तीन साल में राज्य में तीन चुनाव हुए, विधानसभा, लोकसभा तथा शहरी निकाय-पंचायत चुनाव। सबसे अधिक उलटफेर पंचायत चुनाव में हुआ है। इस चुनाव में कांग्रेस को मिले मत लोकसभा चुनाव से 18 लाख आगे निकल गए, जबकि भाजपा के करीब 32 लाख वोट खिसक गए। रालोपा ने इस चुनाव में लोकसभा से 3 प्रतिशत अधिक वोट लेकर अपनी ताकत दिखाई तो 7 प्रतिशत अधिक वोट देकर मतदाताओं ने निर्दलीयों पर भी भरोसा जताया।
निकाय-पंचायत चुनाव में मतदान में जनता का जोश विधानसभा चुनाव के करीब नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस चुनाव में राजनीतिक तौर पर बड़ा उलटफेर हुआ। विधानसभा चुनाव में वोटों की बारिश से भाजपा की झोली छलक गई। इसके कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए तो मतदाताओं का जोश कुछ कमजोर पड़ गया।
हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को संजीवनी मिली और लोकसभा में राजस्थान से उसका खाता फिर खुल गया। शहरी निकाय-पंचायत चुनाव में जनता ने एक बार फिर मतदान की अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस चुनाव में प्रदेशभर में कुल 3.55 करोड़ से अधिक वोट डाले गए। निकाय चुनाव के सभी नतीजे आ चुके हैं और पंचायत चुनाव के लिए भी 41 में से 37 जिलों में 2 करोड़ 48 लाख 63 हजार 783 मतों की गिनती हो चुकी।
|पार्टी
|जिला परिषद चुनाव 2026 मत
|वोट %
|विधानसभा चुनाव 2023 मत
|वोट %
|लोकसभा चुनाव 2024 मत
|वोट %
|कांग्रेस
|1,07,75,557
|43.33
|1,57,63,069
|39.96
|1,57,88,230
|38.25
|भाजपा
|93,79,489
|37.72
|1,66,08,741
|42.10
|1,63,23,452
|49.64
|रालोपा
|16,50,135
|6.64
|9,46,209
|2.40
|5,96,955
|1.82
|निर्दलीय
|10,51,240
|4.23
|29,50,608
|7.48
|11,98,072
|3.64
|बीएपी
|8,56,186
|3.44
|3,83,107
|0.97
|2,79,464
|0.85
|नोटा
|5,16,107
|2.07
|7,21,554
|1.83
|2,44,492
|0.74
|बसपा
|3,45,545
|1.39
|3,82,378
|0.97
|6,59,300
|2.00
|सीपीआईएम
|2,26,172
|0.91
|1,60,649
|0.41
|अन्य में शामिल
|—
|आप
|29,086
|0.12
|1,91,450
|0.49
|अन्य में शामिल
|—
|अन्य
|कोई नहीं
|—
|19,14,508
|4.85
|12,84,319
|3.91
|राजनीतिक दल
|जिला परिषद सीटें
|पंचायत समिति सीटें
|कांग्रेस
|796
|3,771
|भाजपा
|359
|2,218
|निर्दलीय
|13
|664
|रालोपा
|51
|497
|बीएपी
|43
|278
|बसपा
|6
|61
|सीपीआईएम
|7
|50
|आप
|2
|—
|राजनीतिक दल
|मिले वोट
|मत प्रतिशत
|कांग्रेस
|1,44,39,448
|40.62%
|भाजपा
|1,31,41,382
|36.97%
|निर्दलीय
|39,67,180
|11.16%
|रालोपा
|17,45,733
|4.91%
|नोटा
|6,26,754
|1.76%
|बसपा
|3,75,724
|1.06%
|सीपीआईएम
|2,76,155
|0.78%
|आप
|79,069
|0.22%
|कुल मतदान
|3,55,49,764
|100%
निकाय चुनाव में जहां भाजपा ने 98 हजार से अधिक वोटों की बढ़त बनाकर कांग्रेस को हरा दिया, वहीं पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को 13 लाख वोट से पीछे छोड़ दिया। पंचायत चुनाव नतीजों ने चेतावनी का अलार्म बजा दिया है।
विधानसभा चुनाव-2023: मतदाता कांग्रेस शासन से संतुष्ट नहीं, सत्ता वापस लेने के लिए भाजपा को बहुमत दिया।
लोकसभा चुनाव-2024: विधानसभा चुनाव के छह माह बाद 11 लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के बजाय कांग्रेस व अन्य दलों को बहुमत।
निकाय-पंचायत चुनाव-2026: दोनों चुनाव के कुल मतों के अनुसार राजनीतिक दलों को मिले मतों का गणित बदला।
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