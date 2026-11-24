किरोड़ी लाल मीणा का हरियाणा में खट्टर को हटाकर सैनी को मुख्यमंत्री बनाने वाला बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद उन्होंने बयान जारी कर कहा कि उनकी बात का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। मीणा ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है। पार्टी उनके नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने दोहराया कि भाजपा पंचायत चुनाव में मिली हार को स्वीकार करती है और आगे जनता के बीच जाकर उनका विश्वास जीतने का प्रयास करेगी।