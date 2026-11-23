कोटा। भामाशाहमंडी में सोमवार को कृषि जिंसों की आवक करीब 2.50 लाख कट्टे रही। मंडी में सोयाबीन, धान और उड़द के भाव में 50 रुपए तथा सरसों में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन के भाव भी 500 रुपए उछल गए। लहसुन की आवक करीब 5 हजार कट्टे रही और भाव 6 हजार से 21 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। किराना बाजार में सरसों तेल के भाव भी 370 रुपए प्रति टिन तेज रहे।