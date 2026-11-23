Kota Mandi Bhav: कोटा मंडी की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)
कोटा। भामाशाहमंडी में सोमवार को कृषि जिंसों की आवक करीब 2.50 लाख कट्टे रही। मंडी में सोयाबीन, धान और उड़द के भाव में 50 रुपए तथा सरसों में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन के भाव भी 500 रुपए उछल गए। लहसुन की आवक करीब 5 हजार कट्टे रही और भाव 6 हजार से 21 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। किराना बाजार में सरसों तेल के भाव भी 370 रुपए प्रति टिन तेज रहे।
दूसरी ओर, कोटा सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली। चांदी 2500 रुपए चढ़कर 1,56,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं, जेवराती सोने के भाव में 1500 रुपए की तेजी रही। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 24 नवंबर को भामाशाहमंडी में अवकाश रहेगा। इस दिन कृषि जिंसों की नीलामी नहीं होगी।
सोमवार को मंडी में गेहूं, धान, सोयाबीन, सरसों, चना सहित प्रमुख कृषि जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। सभी भाव रुपए प्रति क्विंटल में हैं।
|कृषि जिंस
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|गेहूं मिल
|2875–2950
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2950–3050
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|3050–3150
|धान 1509
|4100–4650
|धान 1847
|4000–4450
|धान 1718
|4600–5051
|धान सुगंधा
|3800–4175
|धान पूसा-1
|4400–5050
|धान 1401
|4600–5221
|सोयाबीन
|6000–7891
|सरसों
|9000–10301
|अलसी
|9500–10000
|ज्वार शंकर
|2000–2500
|मक्का नई
|2500–2850
|जौ
|2850–3250
|तिल्ली
|12000–15500
|मैथी
|5800–7000
|धनिया
|14500–16000
|मूंग
|6500–8000
|उड़द
|6200–8600
|चना देशी
|6800–7100
|चना मौसमी नया
|6600–7001
|चना पेप्सी
|6600–7001
|चना डंकी
|5200–6600
|चना काबुली
|5500–8500
खाद्य तेल बाजार में सरसों तेल के भाव में 370 रुपए प्रति टिन की तेजी रही। खाद्य तेलों के भाव 15 किलो प्रति टिन के हिसाब से इस प्रकार रहे।
|खाद्य तेल
|भाव (रुपए प्रति टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2580
|सोया रिफाइंड चंबल
|2550
|सदाबहार
|2365
|लोकल रिफाइंड
|2270
|दीप ज्योति
|2380
|सरसों स्वास्तिक
|3570
|अलसी
|2970
|मूंगफली ट्रक
|3470
|कोटा स्वास्तिक
|3010
|सोना सिक्का
|3270
|कटारिया गोल्ड
|2940
|वनस्पति स्कूटर
|2060
|वनस्पति अशोका
|2060
अन्य किराना भाव:
|चावल और दाल
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|बासमती चावल
|9500–10500
|मूंग दाल
|9500–10200
|मूंग मोगर
|10700–11100
|चना दाल
|8800–9000
|तुअर दाल
|12000–15200
|उड़द
|10800–11500
|उड़द मोगर
|12000–13000
|मसूर
|7000–7500
कोटा सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई। चांदी 2500 रुपए बढ़कर 1,56,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। जेवराती सोने के भाव में 1500 रुपए की तेजी रही और यह 1,28,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। शुद्ध सोने का भाव 1,22,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
गोल्ड के कैरेट के अनुसार भाव:
|सोने की शुद्धता
|भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
|गोल्ड 24 कैरेट (99.5)
|128500
|गोल्ड 22 कैरेट
|118981
|गोल्ड 20 कैरेट
|111739
|गोल्ड 18 कैरेट
|102800
|गोल्ड 14 कैरेट
|90493
नोट: सोने के भाव कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार हैं।
कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 24 नवंबर को कोटा की भामाशाहमंडी में अवकाश रहेगा। इस दिन मंडी में कृषि जिंसों की नीलामी नहीं होगी। किसानों और व्यापारियों को मंडी में अपनी उपज लाने से पहले अवकाश का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
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