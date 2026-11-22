कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन की पहल पर मंडी प्रशासन ने किसान हित में रविवार को मंडी चालू रखने का निर्णय लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी ने बताया कि रविवार को कारोबार शुरू कराने के लिए मंडी प्रशासन से बातचीत की गई थी। मंडी सचिव मनोज मीणा भी किसानों की सुविधा को देखते हुए अवकाश के दिन मंडी खोलने पर सहमत हो गए। इसके बाद पल्लेदार एसोसिएशन और मुनिम एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। सभी संगठनों की सहमति मिलने के बाद रविवार को मंडी में कारोबार शुरू कराया गया।