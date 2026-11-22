गौरतलब है कि शनिवार देर रात करीब एक बजे कोटा के नांता थाना क्षेत्र में शंभूपुरा गांव के पास यह भीषण हादसा हुआ था। महाराष्ट्र के धुले जिले का एक परिवार ओंकारेश्वर, पुष्कर और खाटूश्यामजी के दर्शन कर क्रूजर गाड़ी से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार क्रूजर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत एक ही परिवार के 9 सदस्यों की जान चली गई। वहीं, 3 साल के मासूम और ट्रक चालक समेत कई लोग घायल हो गए, जिनका कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज जारी है।