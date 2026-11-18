Kota Mandi Bhav: मंडी के बाहर वाहनों की कतार (फोटो-पत्रिका)
कोटा। भामाशाह मंडी में बुधवार को कृषि जिंसों की बंपर आवक के बीच गेहूं और चने के भाव में तेजी रही, जबकि धनिया मंदा बिका। मंडी में सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 1.70 लाख कट्टे रही। गेहूं के भाव में 35 रुपए और चने में 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। इसके विपरीत धनिया के भाव 200 रुपए प्रति क्विंटल गिर गए। लहसुन की करीब 4 हजार कट्टे आवक हुई। इसके भाव 5,400 से 21,500 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे।
मंडी में गेहूं मिल 2,875 से 2,950 रुपए और चना देशी 6,700 से 6,950 रुपए प्रति क्विंटल बिका। सोयाबीन के भाव 6,000 से 7,601 रुपए रहे। धान की विभिन्न किस्मों में भी कारोबार हुआ। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।
कोटा सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव 6,000 रुपए टूटकर 1,69,000 रुपए प्रति किलो रह गए। जेवराती सोना 2,900 रुपए गिरकर 1,35,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। शुद्ध सोने के भाव 1,36,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
सोने के कैरेट के अनुसार भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
|कैरेट
|भाव
|24 कैरेट (99.5)
|1,35,800
|22 कैरेट
|1,25,741
|20 कैरेट
|1,18,087
|18 कैरेट
|1,08,640
|14 कैरेट
|95,634
भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
|कृषि जिंस
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|गेहूं मिल
|2,875–2,950
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2,950–3,050
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|3,050–3,200
|धान (1509)
|4,100–4,450
|धान (1847)
|4,000–4,350
|धान (1718)
|4,400–4,701
|धान सुगंधा
|3,700–4,101
|धान (पूसा-1)
|4,200–4,600
|धान (1401)
|4,300–4,651
|सोयाबीन
|6,000–7,601
|सरसों
|8,800–9,851
|अलसी
|9,500–10,000
|ज्वार शंकर
|2,000–2,500
|मक्का नई
|2,300–2,870
|जौ
|2,600–2,850
|तिल्ली
|12,000–15,500
|मैथी
|5,800–7,000
|धनिया बादामी
|14,500–15,000
|धनिया ईगल
|15,000–15,700
|धनिया रंगदार
|16,000–17,500
|मूंग
|6,500–8,000
|उड़द
|6,000–8,800
|चना देशी
|6,700–6,950
|चना मौसमी नया
|6,600–6,951
|चना पेप्सी
|6,600–6,901
|चना डंकी
|5,200–6,600
|चना काबुली
|5,500–8,500
|लहसुन
|5,400–21,500
खाद्य तेल (15 किलो प्रति टिन)
|तेल
|भाव (रुपए)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2,600
|चंबल
|2,570
|सदाबहार
|2,410
|लोकल रिफाइंड
|2,290
|दीप ज्योति
|2,430
|सरसों स्वास्तिक
|3,360
|अलसी
|2,940
|मूंगफली ट्रक
|3,450
|कोटा स्वास्तिक
|3,020
|सोना सिक्का
|3,260
|कटारिया गोल्ड
|3,050
|वनस्पति घी स्कूटर
|2,070
|वनस्पति घी अशोका
|2,070
देसी घी (प्रति टिन): मिल्क फूड 10,040, कोटा फ्रेश 9,900, पारस 10,350, नोवा 10,100, अमूल 9,980, मधुसूदन 10,500 और परम 10,340 रुपए।
अन्य किराना भाव: चीनी 5,600 से 5,640 रुपए प्रति क्विंटल। बासमती चावल 9,500 से 10,500, मूंग दाल 9,500 से 10,200, मोगर 10,700 से 11,100, चना दाल 8,800 से 9,000, तुअर दाल 12,000 से 15,200, उड़द 10,800 से 11,500, उड़द मोगर 12,000 से 13,000 और मसूर 7,000 से 7,500 रुपए प्रति क्विंटल रही।
भामाशाहमंडी में कृषि जिंसों की बंपर आवक का असर अब आसपास के औद्योगिक क्षेत्र पर भी पड़ने लगा है। मंडी के बाहर ट्रकों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतारें करीब एक किलोमीटर तक पहुंचने से इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 5, 6 और 7 पर स्थित उद्योगों का काम प्रभावित हो रहा है। जाम के कारण उद्योगों तक कच्चा माल नहीं पहुंच पा रहा और तैयार माल लेकर निकलने वाले वाहन भी फंस रहे हैं। इससे उत्पादन और समय पर आपूर्ति में परेशानी आ रही है।
एसएसआई एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक मेहता ने बताया कि जाम के कारण उद्योगों का संचालन मुश्किल हो गया है। इस समस्या से जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है। बुधवार को जिला कलक्टर पीयूष समारिया और सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने मंडी सचिव मुकेश मीणा तथा व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ मंडी के अंदर और बाहर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन ने गुरुवार से मंडी के बाहर व्यवस्था संभालने के लिए 40 पुलिसकर्मियों की तैनाती करने और होमगार्ड लगाने का निर्णय लिया है।
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