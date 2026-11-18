एसएसआई एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक मेहता ने बताया कि जाम के कारण उद्योगों का संचालन मुश्किल हो गया है। इस समस्या से जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है। बुधवार को जिला कलक्टर पीयूष समारिया और सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने मंडी सचिव मुकेश मीणा तथा व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ मंडी के अंदर और बाहर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन ने गुरुवार से मंडी के बाहर व्यवस्था संभालने के लिए 40 पुलिसकर्मियों की तैनाती करने और होमगार्ड लगाने का निर्णय लिया है।