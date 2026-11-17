Kota : कोटा रेल मंडल में रेलवे के बिजली के तार चुराने वाले गिरोह का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार रात एक बार फिर चोरों ने दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) लाइन को निशाना बनाया। आलनिया और दाढ़ देवी स्टेशन के बीच तार काटने की कोशिश के दौरान तार टूटकर नीचे गिर गया और कोटा की ओर आ रही इंदौर-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस के पेंटोग्राफ में उलझ गया। इससे पेंटोग्राफ क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रेन रास्ते में ही खड़ी हो गई। घटना के चलते डाउन लाइन पर करीब चार घंटे रेल यातायात बाधित रहा। इस दौरान कुल 19 ट्रेनें प्रभावित हुईं।