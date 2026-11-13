13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

राजस्थान: कोटा के JK लोन अस्पताल में ECG इंचार्ज की मौत, परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए

कोटा के जेके लोन अस्पताल में ईसीजी इंचार्ज सतीश चंदासी की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने ड्यूटी के दबाव और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कोटा

image

Arvind Rao

Updated: 13 Nov 2026, 5:06 PM IST

kota jk lon hospital ecg incharge dies

ईसीजी इंचार्ज सतीश चंदासी (पत्रिका फोटो)

Kota JK Lon Hospital ECG Incharge Death: कोटा के जेके लोन अस्पताल में कार्यरत ECG इंचार्ज सतीश चंदासी पुत्र कालूलाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं, घटनास्थल से मिले एक नोट ने मामले को और गंभीर बना दिया है। इसमें तीन लोगों के नाम होने की बात सामने आई है। परिजनों ने अस्पताल में काम के दबाव और लगातार ड्यूटी करवाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

कई दिनों से मानसिक तनाव में थे सतीश

परिजनों के मुताबिक, सतीश चंदासी पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। उनका आरोप है कि अस्पताल में उन्हें लगातार काम के दबाव का सामना करना पड़ रहा था। परिजनों का कहना है कि पिछले करीब 15 दिनों से उन्हें अवकाश नहीं दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, उनसे लगातार 24 घंटे तक ड्यूटी करवाई जा रही थी।

कोटा: बीमार सास को अस्पताल में देखने गए जीजा की साले ने चाकू मारकर की हत्या, पत्नी और 2 बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल

ये भी पढ़ें
kota murder news

परिजनों के मुताबिक, लगातार काम करने और आराम नहीं मिलने के कारण सतीश काफी परेशान रहने लगे थे। उन्होंने कई बार काम के दबाव को लेकर अपनी परेशानी भी जाहिर की थी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में कामकाज के दौरान उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि, इन आरोपों की अभी पुलिस स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है।

नोट में तीन लोगों के नाम आने की चर्चा

घटनास्थल से मिले नोट को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। परिजनों के अनुसार, नोट में निर्मला शर्मा, नवीन शर्मा और मोहनलाल बैरवा के नाम लिखे हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि इन लोगों की ओर से सतीश को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। इसी वजह से वह काफी तनाव में थे।

हालांकि, पुलिस ने नोट में लिखी बातों और उसमें शामिल नामों को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस नोट की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि उसमें क्या लिखा है और घटना के पीछे किन परिस्थितियों की भूमिका रही है।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। मौके से मिले नोट को भी जांच के लिए अपने कब्जे में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सतीश किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे और घटना से पहले उनके साथ क्या हुआ था। इसके अलावा, परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच की जाएगी।

परिजन कर रहे निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों पर काम का कितना दबाव रहता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि लगातार ड्यूटी करवाने और मानसिक रूप से परेशान करने की बात जांच में सही पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

परिजन चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाए। पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अस्पताल में ड्यूटी के समय, अवकाश और काम के दबाव को लेकर उठे सवालों पर प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है।

IAS शिखर अग्रवाल के बाद अब एक और IPS पर होटल-रिसॉर्ट कंपनी विवाद में दखल का आरोप, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

ये भी पढ़ें
ias shikhar agrawal
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.