राजस्थान: कोटा के JK लोन अस्पताल में ECG इंचार्ज की मौत, परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए

ईसीजी इंचार्ज सतीश चंदासी (पत्रिका फोटो)
Kota JK Lon Hospital ECG Incharge Death: कोटा के जेके लोन अस्पताल में कार्यरत ECG इंचार्ज सतीश चंदासी पुत्र कालूलाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं, घटनास्थल से मिले एक नोट ने मामले को और गंभीर बना दिया है। इसमें तीन लोगों के नाम होने की बात सामने आई है। परिजनों ने अस्पताल में काम के दबाव और लगातार ड्यूटी करवाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।
परिजनों के मुताबिक, सतीश चंदासी पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। उनका आरोप है कि अस्पताल में उन्हें लगातार काम के दबाव का सामना करना पड़ रहा था। परिजनों का कहना है कि पिछले करीब 15 दिनों से उन्हें अवकाश नहीं दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, उनसे लगातार 24 घंटे तक ड्यूटी करवाई जा रही थी।
परिजनों के मुताबिक, लगातार काम करने और आराम नहीं मिलने के कारण सतीश काफी परेशान रहने लगे थे। उन्होंने कई बार काम के दबाव को लेकर अपनी परेशानी भी जाहिर की थी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में कामकाज के दौरान उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि, इन आरोपों की अभी पुलिस स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है।
घटनास्थल से मिले नोट को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। परिजनों के अनुसार, नोट में निर्मला शर्मा, नवीन शर्मा और मोहनलाल बैरवा के नाम लिखे हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि इन लोगों की ओर से सतीश को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। इसी वजह से वह काफी तनाव में थे।
हालांकि, पुलिस ने नोट में लिखी बातों और उसमें शामिल नामों को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस नोट की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि उसमें क्या लिखा है और घटना के पीछे किन परिस्थितियों की भूमिका रही है।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। मौके से मिले नोट को भी जांच के लिए अपने कब्जे में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सतीश किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे और घटना से पहले उनके साथ क्या हुआ था। इसके अलावा, परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच की जाएगी।
घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों पर काम का कितना दबाव रहता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि लगातार ड्यूटी करवाने और मानसिक रूप से परेशान करने की बात जांच में सही पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
परिजन चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाए। पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अस्पताल में ड्यूटी के समय, अवकाश और काम के दबाव को लेकर उठे सवालों पर प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है।
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