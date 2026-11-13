राजस्थान: कोटा के JK लोन अस्पताल में ECG इंचार्ज की मौत, परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए

Kota JK Lon Hospital ECG Incharge Death: कोटा के जेके लोन अस्पताल में कार्यरत ECG इंचार्ज सतीश चंदासी पुत्र कालूलाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं, घटनास्थल से मिले एक नोट ने मामले को और गंभीर बना दिया है। इसमें तीन लोगों के नाम होने की बात सामने आई है। परिजनों ने अस्पताल में काम के दबाव और लगातार ड्यूटी करवाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।