कोटा: बीमार सास को अस्पताल में देखने गए जीजा की साले ने चाकू मारकर की हत्या, पत्नी और 2 बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल

Kota Murder News: कोटा जिले के दादाबाड़ी इलाके में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। अस्पताल में भर्ती अपनी सास से मिलने पहुंचे सर्राफा कारोबारी मौलिक जैन की उसके ही साले कपिल जैन ने चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच अस्पताल के रिसेप्शन पर कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने जीजा पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। छाती पर लगा एक वार सीधे दिल तक पहुंच गया, जिससे मौलिक की मौत हो गई।