10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

कोटा में जिंदगी से जूझ रही एक और प्रसूता ने तोड़ा दम, 15 दिन में 4 प्रसूताओं की मौत; आखिर क्यों थम रही सांसें?

कोटा में प्रसव के बाद एक और प्रसूता पुष्पा बैरवा (28) की मौत हो गई। डीआईसी बीमारी और रेस्पिरेटरी फेल्योर से उसकी जान नहीं बच सकी। 15 दिन में प्रसव के बाद 4 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कोटा

image

Arvind Rao

Updated: 10 Nov 2026, 8:54 PM IST

deceased pushpa bairwa baran

मृतका पुष्पा बैरवा (पत्रिका फोटो)

Kota Maternal Death: कोटा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही बारां निवासी प्रसूता पुष्पा बैरवा (28) ने सोमवार रात उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वह नेफ्रोलॉजी विभाग के आईसीयू में भर्ती थी और वेंटिलेटर पर थी। प्रसव के बाद अनियंत्रित रक्तस्राव होने से उसकी हालत बिगड़ गई थी। जांच में डीआईसी (डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन) बीमारी सामने आई थी। इसके चलते शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया प्रभावित हुई और किडनी व फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ा। फेफड़ों के काम नहीं करने और रेस्पिरेटरी फेल्योर के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसके साथ ही कोटा में 15 दिन में प्रसव के बाद चौथी प्रसूता की मौत हो गई।

बता दें कि पुष्पा का यह पहला प्रसव था। उसे झालावाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 27 अक्टूबर को उसने सामान्य प्रसव से स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के करीब एक घंटे बाद अचानक अनियंत्रित रक्तस्राव शुरू हो गया। चिकित्सकों ने रक्तस्राव रोकने के प्रयास किए और 5 से 6 यूनिट रक्त भी चढ़ाया, लेकिन रक्तस्राव नियंत्रित नहीं हुआ। हालत बिगड़ने पर उसे कोटा रेफर कर दिया गया।

कोटा में एक और प्रसूता की मौत, मृत बच्चे को जन्म देने के बाद बिगड़ी तबीयत; बारां जिले की निवासी थी महिला

ये भी पढ़ें
kota pregnant woman death

डीआईसी से रक्त जमने की प्रक्रिया हुई प्रभावित

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. विकास खंडेलिया ने बताया कि प्रसूता को डीआईसी बीमारी हुई थी। इसमें शरीर में रक्त जमने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। गंभीर स्थिति में अनियंत्रित रक्तस्राव होने लगता है। लगातार रक्तस्राव से उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया। इसका असर किडनी और फेफड़ों पर भी पड़ा। प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन का स्तर भी गिर गया।

डायलिसिस और उपचार के बाद किडनी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ था और रोजाना करीब तीन लीटर पेशाब बनने लगा था, लेकिन फेफड़ों पर बीमारी का असर बना रहा। रेस्पिरेटरी फेल्योर के कारण उसे सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी। इस कारण उसे वेंटिलेटर से नहीं हटाया जा सका। उपचार में मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया, श्वास रोग, गायनी सहित अन्य विभागों की टीमें जुटी हुई थीं।

इससे पहले इन प्रसूताओं की हो चुकी है मौत

  • 25 अक्टूबर: जेके लोन अस्पताल में बारां जिले के छबड़ा निवासी शबनम बानो (26) की मौत हो गई।
  • 23 अक्टूबर को सीजेरियन से बच्ची का जन्म हुआ था।
  • 17 अक्टूबर: सीजेरियन के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण रोशन बैरवा की मौत हो गई।
  • 16 अक्टूबर: सीजेरियन के बाद किडनी फेल होने से प्रसूता रेशमा (40) की मौत हो गई।

मई में भी हुई थी पांच प्रसूताओं की मौत

कोटा में 5 से 7 मई के बीच सीजेरियन के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आए थे। इनमें 12 प्रसूताओं की किडनी फेल हो गई थी। इनमें से पांच प्रसूताओं की मौत हुई थी, जबकि अन्य महिलाओं को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

Jhalawar News: मुलजिम की तलाश में जा रहे ASI की हादसे में मौत, 6 महीने पहले हुआ था प्रमोशन

ये भी पढ़ें
deceased asi sunil kumar tyagi
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.