कोटा में जिंदगी से जूझ रही एक और प्रसूता ने तोड़ा दम, 15 दिन में 4 प्रसूताओं की मौत; आखिर क्यों थम रही सांसें?

Kota Maternal Death: कोटा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही बारां निवासी प्रसूता पुष्पा बैरवा (28) ने सोमवार रात उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वह नेफ्रोलॉजी विभाग के आईसीयू में भर्ती थी और वेंटिलेटर पर थी। प्रसव के बाद अनियंत्रित रक्तस्राव होने से उसकी हालत बिगड़ गई थी। जांच में डीआईसी (डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन) बीमारी सामने आई थी। इसके चलते शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया प्रभावित हुई और किडनी व फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ा। फेफड़ों के काम नहीं करने और रेस्पिरेटरी फेल्योर के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसके साथ ही कोटा में 15 दिन में प्रसव के बाद चौथी प्रसूता की मौत हो गई।