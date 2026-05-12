कोटा में प्रसूताओं की मौत मामला: 7 दिन में 4 मौत…2 की हालत नाजुक, कारणों पर अब भी सस्पेंस

जेके लोन अस्पताल में ऑपरेशन कर पिंकी महावर की बच्चेदानी निकाली गई थी। इसके बाद उसकी तबीयत नहीं सुधारी और बाद में उसकी मौत हो गई। जेके लोन के चिकित्सकों ने बच्चेदानी की मेडिकल कॉलेज में जांच करवाने के लिए परिजनों को सौंप दी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी बच्चेदानी को जांच के लिए नहीं लिया। ऐसे में परिजन सोमवार को पूरे दिन मृतका की बच्चेदानी को लेकर घूमते रहे।