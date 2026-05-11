Kota: RTU में युवाओं को सही रास्ता दिखा रही ‘तनाव मुक्त रखने की लैब’, मिल रही स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग

आरटीयू प्रशासन ने प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्था के प्रस्ताव पर लेब स्थापित की है। गिदवानी के अनुसार थॉट लेब में विद्यार्थियों की सोच और विचार प्रक्रिया का अध्ययन कर उनके मनोबल को बढ़ाने, मानसिक तनाव को कम करने और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए अलग-अलग डिवाइस से तनाव, एकाग्रता, मानसिकता, विल पावर आदि का परीक्षण करते हैं। सुधार के लिए मेडिटेशन करवाते हैं।