कोटा में देर रात चौथी प्रसूता की मौत, सरकारी अस्पतालों में टाले सीजेरियन ऑपरेशन; प्रशासन ने साधी चुप्पी

मृतका प्रिया के पति रोहित ने बताया कि उसकी शादी 18 अप्रेल 2025 को हुई थी। 8 मई को प्रिया को प्रसव के लिए जेकेलोन अस्पताल लेकर आए थे, जहां चिकित्सकों ने सिजेरियन डिलीवरी की सलाह दी। 9 को करीब 1.30 सिजेरियन डिलीवरी हुई। उसके बाद ड्रिप चढ़ाई गई। शाम 5 बजे बाद अचानक प्रिया की तबीयत खराब होने लगी। रात 8 बजे के आसपास तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर चिकित्सकों ने जनरल वार्ड से वेंटिलेटर पर ले लिया। रोहित ने बताया कि उनसे जो दवा मंगाई गई, वह हम बाहर से लेकर आए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और रात 11.30 बजे प्रिया की मौत हो गई।