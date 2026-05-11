Kota Fire: देर रात लगी भीषण आग, तीन मंजिला दुकान में लाखों का सामान खाक, 6 दमकलों और 30 फायर फाइटर ने पाया काबू

कुछ दिन पहले ही कोटा के झालावाड़ रोड स्थित सिटी मॉल में भी भीषण आग का मामला सामने आया था। ये आग भी शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। जिस फ्लोर पर आग भड़की, वहां विद्युत पैनल और कई एयर कंडीशनर लगे हुए थे। आशंका जताई गई कि बिजली पैनल या एसी में हुए शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने आग को विकराल रूप दिया। मॉल के शोरूम में रखे प्लास्टिक, फोम और कपड़े के खिलौनों ने आग को तेजी से फैलने में मदद की। वहीं परफ्यूम सेक्शन तक आग पहुंचते ही सैकड़ों शीशियों में मौजूद ज्वलनशील पदार्थ के कारण लपटें और विकराल हो गईं। कई दमकलों ने कड़ी मशक्क्त से आग पर काबू पाया था।