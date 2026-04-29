Kota Fire: कोटा के सिटी मॉल में लगी भीषण आग, मच गई अफरा-तफरी

मॉल में लगी आग की फोटो: पत्रिका
Kota Breaking News: कोटा के झालावाड़ रोड स्थित सिटी मॉल में बुधवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग मॉल के पिछले हिस्से में स्थित एक कपड़ों के शोरूम में लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और तेज धुएं के साथ चारों ओर फैल गई।
आग लगते ही शोरूम से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं, जिन्हें देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए। मॉल में मौजूद ग्राहक और स्टाफ तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। कुछ ही मिनटों में पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। आग की तीव्रता अधिक होने के कारण इसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सुरक्षा को देखते हुए आसपास के क्षेत्र को खाली कराया ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो।
घटना के बाद सिटी मॉल और आसपास के इलाके में भारी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सड़कों पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया और स्थिति को संभाला।
प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। आग से हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है और आगे की जांच जारी है।
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