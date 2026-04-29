Kota Fire: कोटा के सिटी मॉल में लगी भीषण आग, मच गई अफरा-तफरी

Kota Breaking News: कोटा के झालावाड़ रोड स्थित सिटी मॉल में बुधवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग मॉल के पिछले हिस्से में स्थित एक कपड़ों के शोरूम में लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और तेज धुएं के साथ चारों ओर फैल गई।