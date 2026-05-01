Gold-Silver Price Today: सोने के गिरे दाम, चांदी की रेट स्थिर, जानें कोटा सर्राफा बाजार के लेटेस्ट भाव

Today Gold-Silver Rate: कोटा सर्राफा बाजार में आज सोने के दामों में गिरावट आई है, वहीं चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं। आज यानी 1 मई 2026 के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सोने के दाम में मामूली गिरावट देखने को मिली है, जबकि चांदी का भाव बिना किसी बदलाव के हैं। कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार बाजार में शुद्ध सोने और जेवराती सोने के भाव में थोड़ा अंतर देखने को मिला है।