Job Alert: 41 रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट भर्ती; 10वीं पास युवा करें आवेदन, जानें पूरा प्रोसेस

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे की ओर ये नियुक्तियां दो अधिसूचनाओं के अंतर्गत की जा रही है। एक अधिसूचना में 35 स्टेशनों रामगंजमंडी, हिंडौन सिटी, बूंदी, न्यू कोटा, चौमहला, लाखेरी, दरा, अंता, थुरिया, धौरमुई जाघिना, अरनेठा, पिपलोद रोड, घाट का बराना, गुड़ला, बिजौरा, मुड़ेसीरामपुर, जाजमपट्टी, डुमरिया, लूनी रिच्छा, सुन्दलक, छजावा, चौड़ाखेड़ी, जालिंद्री, श्रीकल्याणपुरा, डाढ़देवी, बस्सी बेरिसाल, जूनाखेड़ा, झालरापाटन, जुल्मी, पारसोली, रावठा रोड, केशोली, रोहलखुर्द, कुश्तला और मखोली और दूसरी अधिसूचना के तहत 6 स्टेशनों भवानी मंडी, सोगरिया, गरोठ, अलनिया, नाथूखेड़ी और रणथम्भौर पर नियुक्ति की जाएगी।