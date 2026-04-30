PNG Gas: अब आसान हुआ घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन, घर के पास शिविरों में मिलेगी सुविधा

Gas Pipeline: कोटा. राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (आरएसजीएल) द्वारा कोटा शहर में घरेलू पाइपलाइन गैस (डीपीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए डोरस्टेप शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बहुमंजिला अपार्टमेंट्स और आसपास की कॉलोनियों के निवासियों को आसान और त्वरित तरीके से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है ।

आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक विनय पाटनी ने बताया कि कोटावासियों को अब गैस कनेक्शन के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि शिविरों के माध्यम से उनके घर के पास ही यह सुविधा उपलब्ध होगी ।