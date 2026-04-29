राजस्थान में 2 बेटों के सामने पिता को जबड़ों में दबाकर नदी में खींच ले गया मगरमच्छ, 4 घंटे बाद मिला शव

Kota Crocodile Attack: खातौली (कोटा)। कोटा जिले के खातौली थाना क्षेत्र की बागली ग्राम पंचायत के घटोद गांव में बुधवार सुबह मुरली गुर्जर (45) पुत्र माधो गुर्जर को उसके दो बेटों के सामने एक मगरमच्छ जबड़ों में दबाकर चंबल नदी में खींचकर ले गया। जिसका शव चार घंटे बाद घटना स्थल से कुछ दूरी पर मिला।