डूंगरपुर: मानवता शर्मसार, मंदिर के बाहर नाली के पास मिला 6 माह का भ्रूण

भासौर में इस तरह की पहली हृदयविदारक घटना सामने आने के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोष व्याप्त हो गया। घटनास्थल मुख्य बाजार के चौक के समीप ही श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर और श्री अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैसे पवित्र आस्था के केंद्र स्थित है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कृत्य ने न केवल मां की ममता को कलंकित किया है, बल्कि पूरे भासौर गांव को भी शर्मसार कर दिया। ​